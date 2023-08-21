Названо лучшее предприятие строительных материалов в Новосибирской области

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») отмечено дипломом конкурса среди организаций строительного комплекса Новосибирской области по результатам деятельности в 2022 году.

Награждение победителей состоялось 10 августа в преддверии Дня строителя. Дипломы руководителям предприятий, достигших наиболее высоких показателей в сфере строительства, проектирования и промышленности строительных материалов, вручил заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов.

Конкурс проводится с 2012 года для выявления наиболее эффективно работающих компаний строительного комплекса, распространения передового опыта в сфере строительства, проектирования и промышленности строительных материалов.

В этот раз за победу в конкурсе боролись 14 предприятий региона. По итогам рассмотрения заявок победителем в номинации «Лучшее предприятие строительных материалов в Новосибирской области 2022 года» (с годовым объемом выполнения работ свыше 3 млрд рублей) стало АО «Искитимцемент».

«Мы продолжаем внедрение современных технологий в целях обеспечения стабильно высокого качества продукции и экологической безопасности производства, улучшения условий труда. У предприятия впереди много интересных проектов и амбициозных планов. Уверен, высокий профессионализм и богатый практический опыт коллектива позволят справиться с поставленными задачами», – отмечает управляющий директор компании Владимир Скакун.

Напомним, «Искитимцемент» признан победителем областного конкурса в четвертый раз: предприятие уже имеет дипломы «Лучшее предприятие строительных материалов в Новосибирской области» по результатам работы в 2012-м, 2016-м и 2019 году.