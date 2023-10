Не дайте замерзнуть кончику носа: ученые выявили, почему люди чаще болеют зимой

Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Северо-Восточного университета выяснили, почему люди чаще заболевают гриппом зимой. Исследование было опубликовано в научном журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Когда человека заболевает гриппом или другими респираторными заболеваниями, в носу вырабатывается множество полезных бактерий. В составе соплей они выталкивают частицы болезней из организма и не дают попасть внутрь.

По словам ученых, при небольшом охлаждении эффективность таких бактерий резко снижается. Для эксперимента ученые посадили четырех человек на 15 минут в комнату с температурой +4 градуса.

Выяснилось, что у всех снизилась выработка соплей и другие полезные бактерии. Для снижения их эффективности, достаточно немного подморозить кончик носа.

Сейчас решить эту проблему помогают защитные маски. Они действуют как своеобразный «свитер» для носа, так как постоянно сохраняют его в тепле. Ученые предполагают, что в будущем можно разработать препараты, которые будут целенаправленно провоцировать выработку полезных бактерий. Это всегда будет держать организм в безопасности.