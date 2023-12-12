Достаём свой «Абибас»: культовые артисты 90-х отожгут на Супердискотеке 90-х Радио Рекорд в Новосибирске

КАР-МЭН, Оксана Почепа Акула, Юля Волкова (ex. t.A.T.u) и другие звёзды девяностых приедут в Новосибирск 20 апреля.

В 90-е годы россиянам пришлось нелегко: массовые увольнения, инфляция, крах привычных понятий и неизвестное будущее. Однако то время запомнилось людям и приятными новшествами. Дети с удовольствием пробовали жвачки и собирали вкладыши, а газированные напитки, первые точки фаст-фуда, импортные сладости и одежда радовали «лихую» молодёжь.

Жители Новосибирска смогут снова надеть слаксы и почувствовать себя молодыми на Супердискотеке 90-х Радио Рекорд. Фестиваль с культовыми звёздами десятилетия пройдёт 20 апреля в ЛДС «Сибирь-Арена».

Грандиозное мероприятие Радио Рекорд уже двадцать лет собирает полные залы фанатов в Москве и Санкт-Петербурге. За это время на Супердискотеку 90-х появились тысячи восторженных отзывов от гостей.

— То, что я испытала не передать словами, это надо прочувствовать. Выступало очень много звёзд и все они пели вживую. Оформление было в стиле 90-х годов, я как будто окунулась в то беззаботное время. Шикарная акустика, громадное помещение, народу было около 30 тысяч человек. Вы представляете, какая толпа? И все веселятся, кричат, улыбаются и поют, — пишет одна из посетительниц фестиваля в Москве Татьяна.

В 2024 году Супердискотека 90-х расширяет географию и привозит любимых артистов «лихих девяностых» в столицу Сибири. Новосибирцев ждёт многочасовой отрыв под любимые песни КАР-МЭН, Юли Волковой (экс-солистка группы t.A.T.u.), Мальчишника, Оксаны Почепы Акулы, Отпетых Мошенников, Юлии Беретты (бывшая участница группы «Стрелки»), Игорька и МС ЖАНа.

Каждый год фестиваль представляет новую постановку — в 2024 зрители увидят премьеру шоу «Назад в будущее». Гости смогут побывать в анимированных зонах, посидеть за партой в классе любимой школе или поставить чёлку в парикмахерской, а между выступлениями артистов — насладятся ностальгическими видео на экране.

Фестиваль предполагает особый дресс-код: малиновые пиджаки, лосины, спортивки «Абибас», свитера Boys и другие элементы одежды тех времён. Наверняка в гардеробе каждого «бумера» найдётся что-то подходящее для этого вечера.

Супердискотека 90-х Радио Рекорд пройдёт 20 апреля в 19:00 в ЛДС «Сибирь-Арена» (ул. Немировича-Данченко, 160). Подробнее о фестивале можно узнать в официальной группе во «ВКонтакте». Билеты уже в продаже.

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