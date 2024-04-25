Новосибирцы в 2,5 раза чаще стали покупать автозапчасти онлайн

В Новосибирске продажи запчастей для авто в интернет-магазинах выросли в два с половиной раза.

По данным РБК Новосибирск, по итогам первого квартала 2024 года объем продаж автозапчастей в Новосибирской области вырос на 169 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, рост продаж вдвое показали автоаксессуары (+112 %), масла и автохимия (+107 %).

«Народ какое-то время не тратил деньги на автотовары, откладывая покупки. Но пришло время, когда экономить больше нельзя. Это просто необходимость», — считает председатель Новосибирского реготделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Ранее мы рассказывали, что продажи смартфонов и ноутбуков резко возросли в Новосибирской области.