Дети выпускника НГУ вошли в список богатейших наследников по версии Forbes

Больше 20 лет миллиардер Виктор Харитонин занимается фармацевтикой, его потомство обеспечено на несколько поколений вперед.

Двое детей выпускника НГУ Виктора Харитонина вошли в список Forbes как богатейшие наследники России. В списке издания представлены двадцать наследников миллиардеров, дети Харитонина расположились на 13-ой строчке.

Известно, что 51-летний Виктор Харитонин родился в Казахстане, вырос в Новосибирске. Окончил мехмат НГУ, на последних курсах пробовал себя в бизнесе, а сразу после окончания ВУЗа ушел в предпринимательство с головой.

В 21 год создал свою компанию «Кредитинформ», в 31 год — создал фирму «Фармстандарт». Информации о личной жизни бизнесмена мало, известно лишь, что у него двое детей. На каждого наследника, по версии Forbes, пришлось наследство по 3,45 миллиарда долларов.