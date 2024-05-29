Левша из Новосибирска Владимир Анискин снова подковал блоху

Мастер создал миниатюрную подкову для коллекции дома-музея Лескова.

Новосибирский мастер микроминиатюры — «Русский Левша» — рекордсмен Книги рекордов России по созданию микро-работ снова подковал блоху. Художник объяснил, что в прошлом году к нему обратились из дома-музея Лескова (город Орел) с просьбой подковать блоху для их учреждения. Анискин признался, что взял время на «подумать», а уже через некоторое время связался с сотрудниками музея,ответив «Да».

«Но быстро сделать я не обещал и не смог бы. Только весной выкроил время для блохи. Некоторые деньги взял только за оформление работы», — подчеркнул Анискин.

Художник отметил, что Николай Лесков для него великий писатель, я он очень любит его творчество (хотя прочел и прослушал аудиокниг чуть больше половины собрания сочинений).

Анискин рассказал о размерах блохи. Оказалось, что она меньше человеческого волоса: «размер блохи примерно 2-2,4 мм. Если на подковку (вдоль лапки) положить человеческий волос, то он перекроет подковку— мы ее не увидим».