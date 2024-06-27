В зоопарке Новосибирска показали недавно родившихся лесных котят

В Новосибирском зоопарке произошло пополнение в семье лесных котов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

3 мая самка родила четырёх котят. Первые недели жизни детёнышей скрывали от посторонних глаз. Когда им исполнился месяц, родители стали выпускать их на прогулки.

Специалисты уже определили пол малышей: один мальчик и три девочки. По словам зоолога Юлии Коноваловой, котята уже могут есть взрослую еду и им положены свои порции мяса, в связи с чем семейству увеличили рацион.

Котята охотно играют с мячиками, травинками и прутиками, отрабатывая охотничьи навыки. Специалисты отмечают, что лесные коты – одиночки, и самцы обычно не принимают участия в воспитании потомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что зоопарк Новосибирска установил терминалы для покупки билетов.