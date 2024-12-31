В Новосибирске рассказали, как мегаполис менялся на протяжении века

В преддверии Нового года жителям Новосибирска напомнили о том, как менялся облик города. Об этом сообщает «Российская газета».

В 1925 году Новониколаевск стал центром Сибирского края. Среди вариантов нового названия города рассматривались Первенец, Пионерград и Петуховск, но в итоге он получил название Новосибирск.

Город начал активно развиваться: открывались высшие учебные заведения, заводы, решались проблемы с электро- и теплоэнергией. В 1935 году площадь Ленина временно носила имя Сталина.

В 1945 году, в год Победы в Великой Отечественной войне, в городе открылся театр оперы и балета. Первая премьера состоялась 12 мая.

Завершение строительства автомобильного моста через Обь в 1955 году стало важным событием для горожан. Этот мост, известный как Октябрьский, первоначально называли Коммунальным, поскольку средства на его строительство собирали всем миром.

В 1965 году жители пережили землетрясение, а летом того же года под Коммунальным мостом на рекордно низкой высоте пролетел реактивный истребитель МиГ-17.

Среди недавних событий выделяется переезд студентов Новосибирского государственного университета в новый корпус в 2015 году. В этом же году в городе продолжала работать Гусинобродская барахолка, которая оставила заметный след в истории Новосибирска.