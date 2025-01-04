В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж

Традиционный фестиваль снежной скульптуры начался в столице Сибири.

Сегодня, 4 января 2025 года, в Новосибирске в парке «Арена» начался 25-й международный фестиваль снежной скульптуры, где мастера из России и зарубежья за четыре дня создадут свои снежные композиции.

Тематика фестиваля в этом году посвящена российским рекам и музыке, что приурочено к 100-летию дирижера Арнольда Каца. Победителей конкурса объявят 8 января в 16:00.

На открытии фестиваля выступил заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, начальник управления культуры мэрии Новосибирска Иван Михеев.

Известно, что традиция проведения фестиваля в Новосибирске насчитывает уже 25 лет, с 1999 года в нем участвуют художники и скульпторы из разных стран.



