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общество

В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев

Традиционный фестиваль снежной скульптуры начался в столице Сибири.

Сегодня, 4 января 2025 года, в Новосибирске в парке «Арена» начался 25-й международный фестиваль снежной скульптуры, где мастера из России и зарубежья за четыре дня создадут свои снежные композиции.

Тематика фестиваля в этом году посвящена российским рекам и музыке, что приурочено к 100-летию дирижера Арнольда Каца. Победителей конкурса объявят 8 января в 16:00.

На открытии фестиваля выступил заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, начальник управления культуры мэрии Новосибирска Иван Михеев.

Известно, что традиция проведения фестиваля в Новосибирске насчитывает уже 25 лет, с 1999 года в нем участвуют художники и скульпторы из разных стран.

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 2

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 3

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 4

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 5

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 6

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 7

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 8

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 9
Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 10

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 11

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 12

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 13

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 14

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 15

Фото В Новосибирске стартовал 25-й международный фестиваль снежной скульптуры. Фоторепортаж 16

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Валерия Митрохина
Журналист

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