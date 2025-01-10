Суд рассмотрит уголовные дела жительниц Новосибирска, незаконно обналичивших 800 тысяч рублей с маткапитала

Сибирячки обналичили деньги с помощью мошеннической схемы.

Завершено расследование дела против жителей Новосибирска, подозреваемых в незаконном снятии материнского капитала. По версии следствия, две женщины участвовали в мошеннической схеме и обналичили средства через потребительский кооператив. Они создали фиктивные документы для займа на строительство дома равным сумме материнского капитала, без намерения улучшать жилищные условия.

Были приобретены два участка в Мошковском и Черепановском районах, а матери получили фиктивные займы. В 2021 году они представили в пенсионный фонд ложные сведения об улучшении жилищных условий, что привело к перечислению кооперативу суммы более 800 тысяч рублей, которые затем были обналичены. Дело направлено в суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бразильский игрок Нандо покинул матч из-за расизма в Новосибирске.