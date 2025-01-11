Депутат Бессараб заявила, что индексации пенсий в России возможна уже с февраля

Речь идет про дополнительную индексацию.

Власти могут провести дополнительное увеличение пенсий с 1 февраля, если фактический уровень инфляции превысит прогнозируемый. Об этом сообщила Светлана Бессараб, входящая в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

С 1 января страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%, однако реальная инфляция может быть выше ожидаемой, как пояснила депутат. «Уровень, который озвучили 28 декабря, в последний рабочий день 2024 года, уже превышал прогнозные цифры... Росстату всё же нужно достичь точности в расчетах», — заявила госпожа Бессараб изданию «Московский комсомолец».

По мнению профессора Юлии Финогеновой из РЭУ им. Плеханова, дополнительная индексация может составить около 2,3%–2,5%. Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») отметил, что средний размер страховой пенсии по старости в этом году ожидается на уровне 24 059 руб. С апреля социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, и к концу года их среднее значение составит 15 456 руб.

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