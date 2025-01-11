Массовый сбой произошел в работе TikTok в Новосибирске

Приложение дало сбой у пользователей других регионов страны.

Некоторые пользователи в России столкнулись с проблемами доступа к TikTok, как сообщает ТАСС. Жители страны отмечают, что у них не загружается главная лента с рекомендуемым контентом.

На 1:20 по московскому времени на Downdetector зафиксировано примерно 2,7 тысячи жалоб от пользователей на работу TikTok, а на "Сбой.рф" их число составило 2,2 тысячи.

Напомним, что с 6 марта 2022 года TikTok функционирует в России с ограничениями: запрещена загрузка новых видео и проведение прямых эфиром в связи с законом о фейках относительно Вооруженных сил РФ. Также пользователи не могут просматривать видео из-за рубежа.

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