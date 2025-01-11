В Новосибирске продают знаменитый долгострой ТЦ за полмиллиарда

ТЦ на Покрышкина выставлен на продажу из-за долгов и уголовного дела.

В Новосибирске выставлен на продажу долгострой торгового центра на Покрышкина стоимостью 490 миллионов рублей. Объявление о торгах было размещено арбитражным управляющим на сайте «Федресурс» 9 января. Недостроенный объект расположен в Ленинском районе.

Начатое в 2015 году строительство застопорилось, несмотря на готовность здания на 90%. Начальная стоимость торгового центра оценивается в 490 миллионов рублей, а залог за участие в аукционе составляет 5 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.