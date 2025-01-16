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общество

В Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу о покушении на сбыт 37 килограммов наркотиков

Фото: pixabay.com

Продавать запрещенные вещества планировалось в крупном и особо крупном размерах.

Новосибирский районный суд вынес приговор пятерым жителям Сибири за попытку продать большую партию наркотиков в регионах СФО. Их признали виновными в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере (ст. 228.1 ч.4, ч.5 УК РФ), как сообщает местная прокуратура.

По сведениям правоохранительных органов, с лета до 6 декабря 2022 года обвиняемые планировали реализовать около 1 кг психотропных веществ, а также свыше 36 кг различных наркотиков в сибирских городах.

Уточняется, что подсудимые лишь частично признали свою вину. Суд назначил им от 8 до 10 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Большие девочки».

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Дарья Лапина
Журналист

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