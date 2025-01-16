В продаже в Новосибирске заметили снаряды для Орешника с варёной сгущенкой

Стоимость товара – свыше 80 рублей за 100 граммов.

Житель Новосибирска в одном из новосибирских магазинов интересное название печенья: «Снаряды для Орешника с варёной сгущенкой». Сообщают в паблике АСТ-54.

Пользователи сети шутят по этому поводу, отмечая, что неплохой маркетинговый ход.

Однако многие обратили внимание на дату изготовления, отметив, что «снаряды» ноябрьские, а значит прошлогодние.