В продаже в Новосибирске заметили снаряды для Орешника с варёной сгущенкой

Стоимость товара – свыше 80 рублей за 100 граммов.
Житель Новосибирска в одном из новосибирских магазинов интересное название печенья: «Снаряды для Орешника с варёной сгущенкой». Сообщают в паблике АСТ-54.
Пользователи сети шутят по этому поводу, отмечая, что неплохой маркетинговый ход.
Однако многие обратили внимание на дату изготовления, отметив, что «снаряды» ноябрьские, а значит прошлогодние.
Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Большие девочки». Сибирячке 23 года и она весит 151 килограмм. Рано вышла замуж, но очень боится раздеваться при муже, стесняется. Отношения с близкими напряженные, они заставляли ее работать за пятерых.