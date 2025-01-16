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общество

В продаже в Новосибирске заметили снаряды для Орешника с варёной сгущенкой

Фото: АСТ-54

Стоимость товара – свыше 80 рублей за 100 граммов.

Житель Новосибирска в одном из новосибирских магазинов интересное название печенья: «Снаряды для Орешника с варёной сгущенкой». Сообщают в паблике АСТ-54.

Пользователи сети шутят по этому поводу, отмечая, что неплохой маркетинговый ход.

Однако многие обратили внимание на дату изготовления, отметив, что «снаряды» ноябрьские, а значит прошлогодние.

Фото В продаже в Новосибирске заметили снаряды для Орешника с варёной сгущенкой 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Большие девочки». Сибирячке 23 года и она весит 151 килограмм. Рано вышла замуж, но очень боится раздеваться при муже, стесняется. Отношения с близкими напряженные, они заставляли ее работать за пятерых.

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Дарья Лапина
Журналист

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