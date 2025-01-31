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общество

Четыре необходимые выплаты россиянам повысят с 1 февраля

Фото: pixabay.com

Сразу нескольких социальных выплат ждут россиян уже завтра.

С 1 февраля россиян ожидает повышение четырёх ключевых социальных выплат.

Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка теперь составляет 24 604,30 рубля.

Минимальное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — 9 227,24 рубля.

Пособие на ребёнка военнослужащего-срочника составляет 16 698,63 рубля, а материнский капитал на первого ребёнка — 630 380,78 рубля, на второго и последующих — 833 024,74 рубля.

Коэффициент индексации установлен на уровне 7,3%, но может быть скорректирован в зависимости от инфляции, которая составила 9,52%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области вынесен приговор мировому судье в отставке за взятку 1,5 млн рублей.

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Дарья Лапина
Журналист

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