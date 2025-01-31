82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 января, 15:16
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 98.00 | eur 102.7
82.76% -1.2
сегодня
31 января, 15:16
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 98.00 | eur 102.7
сегодня 13:12
общество

Хоккейных болельщиков из Новосибирска будет развозить дополнительный транспорт до метро

Денис Винокуров / Сиб.фм

Дополнительный транспорт выделят 1, 8 и 9 февраля.

В дни хоккейных соревнований 1, 8 и 9 февраля для удобства болельщиков в Новосибирске будет организован дополнительный транспорт. После матчей "Фонбет Недели Звезд Хоккея" транспортные средства будут предоставлены на остановке "М. Спортивная", чтобы бесплатно доставить пассажиров до станций метро "Речной вокзал", "Площадь Маркса" и "Студенческая".

Также будет обеспечен полный выпуск подвижного состава на семи муниципальных маршрутах, проходящих через Октябрьский мост.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в