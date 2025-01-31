Новосибирский областной суд оставил под стражей чиновников регионального Минпромторга Наталью Зырянову и Юрия Воробьева

До 22 февраля 2025 года они будут под стражей.

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляции адвокатов по решениям Центрального районного суда Новосибирска от 24 декабря 2024 года, касательно меры пресечения в виде ареста для Натальи Зыряновой и Юрия Воробьева до 22 февраля 2025 года.

Наталья Зырянова, ранее руководившая управлением экономики и финансов Минпромторга Новосибирской области, обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Юрий Воробьев, возглавлявший отдел мониторинга потребительских рынков того же министерства, обвиняется в преступлении по пунктам "в, г" части 3 статьи 286 УК РФ.

Апелляции защиты для Натальи Зыряновой и Юрия Воробьева были рассмотрены вышестоящей инстанцией соответственно 31 января и 24 января 2025 года.

Адвокаты просили отмены решений первой инстанции и избрания мер пресечения, не связанных с арестом и изоляцией от общества.

Новосибирский областной суд, изучив материалы дела и аргументы апелляций, оставил в силе решения Центрального районного суда Новосибирска, отклонив апелляции.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.