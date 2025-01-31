Жители Хилка в Новосибирска обратились в СК РФ с требованием проверить ночные заезды и выезды фур

Местные задаются вопросом: «Что же спрятано в большегрузах?».

Жители обсудили свои опасения, обращая внимание на вероятность перевозки небезопасных товаров. На рынке по соседству ранее неоднократно обнаруживали оружие и наркотики, что становилось известно благодаря сотрудникам ОМОН и правоохранительных органов.

Сейчас жители опасаются присутствия неконтролируемой областными властями территории, поскольку, по их мнению, неизвестный груз в основном перевозят граждане соседних стран, не имеющие гражданства Российской Федерации. В связи с этим местные жители требуют провести обыск данной территории.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.