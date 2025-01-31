Жительница Новосибирской области, чей сын служит в зоне СВО, призывает не сдаваться

В Искитимском районе прошла встреча, где собрались участники СВО, их родные, представители власти, школьники и учителя, активные жители города и района.

Слова «Надо идти вперёд!» принадлежат матери Героя Российской Федерации и председателю Комитета семей воинов Отечества по Искитимскому району Татьяне Захаровой. В эти нелегкие времена, когда близкий человек находится «за ленточкой», у его родных возникает много вопросов. Татьяна Геннадьевна активно помогает другим, говоря: «Мы находим ответы и просто оказываем поддержку». Все, участвующие в специальной военной операции, и их близкие переживают трудности.

Особенно тяжело тем, кто потерял дорогих людей. Однако не стоит сдаваться; нужно продолжать движение вперёд и бороться. Сын Татьяны Геннадьевны участвует в СВО, как и муж Натальи Русаковой, которая возглавляет комитет семей воинов в Искитиме. На мероприятии, которое проводила Наталия Курина, председатель комитета семей воинов Отечества Новосибирской области, обсуждалась тема воспитания детей.

Она отметила: «Если хочешь победить врага – воспитай своих детей сам», что вызвало оживленные обсуждения среди присутствующих. Люди делились своими мыслями о фашизме и понятии «Родина». Обсуждение завершилось темой любви, о которой говорили герои 40-минутного фильма от режиссера Олеси Шигиной. В зале царила атмосфера единства, оставившая никого равнодушным.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.