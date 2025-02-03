Две женщины и ребенок погибли при ДТП на Чуйском тракте под Новосибирском

На месте работают ГИБДД и скорая.

В ДТП на Чуйском тракте недалеко от Новосибирска погибли две женщины и ребенок. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медицина катастроф. Согласно сообщениям ГАИ, в автокатастрофе были задействованы пять транспортных средств. Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с тремя легковыми автомобилями и грузовиком.

Ранее житель Новосибирска вызвал спасателей МАСС к бывшей жене, заявив, что та на грани суицида.