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проиcшествия

Две женщины и ребенок погибли при ДТП на Чуйском тракте под Новосибирском

Фото: соцсети

На месте работают ГИБДД и скорая.

В ДТП на Чуйском тракте недалеко от Новосибирска погибли две женщины и ребенок. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медицина катастроф. Согласно сообщениям ГАИ, в автокатастрофе были задействованы пять транспортных средств. Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с тремя легковыми автомобилями и грузовиком.

Ранее житель Новосибирска вызвал спасателей МАСС к бывшей жене, заявив, что та на грани суицида.

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Дарья Лапина
Журналист

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