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общество

Шесть человек погибли при пожарах за минувшую неделю в Новосибирской области

Фото: МЧС НСО

Всего было ликвидировано 83 возгорания.

В Новосибирской области на прошлой неделе при пожарах погибли 6 человек. Всего произошло 83 пожара, в которых пострадали 7 человек, 6 погибли, и 8 были спасены.

Сегодня ночью в Первомайском районе Новосибирска на улице Старое Шоссе произошел пожар. По прибытию пожарных подразделений частный жилой дом полностью полыхал. Межэтажные и потолочные перекрытия обрушились.

Сотрудникам МЧС России потребовались два часа, чтобы локализовать пожар и предотвратить его распространение на соседние здания, после чего огонь был ликвидирован. В процессе тушения был найден погибший мужчина. Огонь повредил дом на площади 54 квадратных метра. На месте пожаротушения были задействованы 24 человека и 6 единиц техники от МЧС России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский певец Митя Фомин вылетел из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» из-за собственной наивности.

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Дарья Лапина
Журналист

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