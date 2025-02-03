Шесть человек погибли при пожарах за минувшую неделю в Новосибирской области

Всего было ликвидировано 83 возгорания.

В Новосибирской области на прошлой неделе при пожарах погибли 6 человек. Всего произошло 83 пожара, в которых пострадали 7 человек, 6 погибли, и 8 были спасены.

Сегодня ночью в Первомайском районе Новосибирска на улице Старое Шоссе произошел пожар. По прибытию пожарных подразделений частный жилой дом полностью полыхал. Межэтажные и потолочные перекрытия обрушились.

Сотрудникам МЧС России потребовались два часа, чтобы локализовать пожар и предотвратить его распространение на соседние здания, после чего огонь был ликвидирован. В процессе тушения был найден погибший мужчина. Огонь повредил дом на площади 54 квадратных метра. На месте пожаротушения были задействованы 24 человека и 6 единиц техники от МЧС России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский певец Митя Фомин вылетел из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» из-за собственной наивности.