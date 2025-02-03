Ученые НГТУ предложили инновационный метод очистки почв от нефти и нефтепродуктов

Основой разработки стал защитный экран, который помогает быстро собрать смеси углеводородов после их разлива.

Существует множество методов очистки почв, загрязненных нефтью и её производными, включая термические, биологические, механические и химические подходы. Однако большинство из них оказываются экономически невыгодными из-за сложности выполнения и высокой трудоемкости. Физический сорбционный метод выделяется своей экономичностью и эффективностью. Его достоинства включают в себя возможность удаления загрязнителей разной природы до почти любой остаточной концентрации, независимо от их химической устойчивости, отсутствие образования вторичных загрязнений и легкость управления процессом.

«Ученые из НГТУ активно занимаются поиском сорбентов, которые будут эффективны и экономичны в раннем локализовании нефтяных разливов. Мы одними из первых предложили в качестве сорбентов использовать вторичные материалы, созданные из производственных и бытовых отходов. Наши эксперименты подтвердили результативность этого подхода», — сообщил профессор, доктор технических наук Владимир Ларичкин из НГТУ НЭТИ.

По его словам, защитный экран представлен рулоном из технического геотекстиля, внутри которого находится композит из природных и вторичных материалов, таких как агротехнический вермикулит, стружка хвойных деревьев, отходы льна, технический силикагель, гидрогель и другие. Исследования доказали возможность многократного применения техногенных отходов в качестве сорбентов для сбора разливов нефтепродуктов на твердых поверхностях.

Размеры защитного экрана будут определяться запросами индустриальных партнеров. «Мы сможем детально обсудить формы и размеры экрана только после получения патента и начала работы производств. Пока же можно отметить эффективность и простоту использования экрана для ликвидации нефтяных разливов с возможностью его повторного использования», — отметил профессор Ларичкин.

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