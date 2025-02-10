Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото

Ведущие хоккеисты оценили Матч Звезд КХЛ-2025 в столице Сибири.

В Новосибирске завершился 15-й «Фонбет Матч Звезд КХЛ», который прошел с 1 по 9 февраля. 8 февраля на мероприятии собралось 11 тысяч зрителей, которые стали свидетелями шоу дронов, косплея на знаменитый буллит сибиряка Владимира Тарасенко, а также образа Наиля Якупова в роли мексиканца.

Кроме того, капитан «Сибири» Сергей Широков выступил в костюме Снеговика, и прошла борьба между четырьмя дивизионами за выход в финал.

Второй день Фонбет Матча Звезд КХЛ 2025 собрал 11 437 зрителей, в результате чего общее количество зрителей за два дня составило 22 680 человек. В последний день хоккейного праздника новосибирцы получили неожиданные сюрпризы, услышали музыкальные выступления звезд, а также наблюдали за играми.

Журналисты и фотографы Сиб.фм были на мероприятии, чтобы передать атмосферу праздника. Подробности можно узнать из нашего фоторепортажа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Дмитрий Губерниев поблагодарил новосибирских врачей за помощь пострадавшему комментатору Скворцову.