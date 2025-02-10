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общество

Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото

Фото КХЛ, Денис Винокуров, Виктория Труфонова

Ведущие хоккеисты оценили Матч Звезд КХЛ-2025 в столице Сибири.

В Новосибирске завершился 15-й «Фонбет Матч Звезд КХЛ», который прошел с 1 по 9 февраля. 8 февраля на мероприятии собралось 11 тысяч зрителей, которые стали свидетелями шоу дронов, косплея на знаменитый буллит сибиряка Владимира Тарасенко, а также образа Наиля Якупова в роли мексиканца.

Кроме того, капитан «Сибири» Сергей Широков выступил в костюме Снеговика, и прошла борьба между четырьмя дивизионами за выход в финал.

Второй день Фонбет Матча Звезд КХЛ 2025 собрал 11 437 зрителей, в результате чего общее количество зрителей за два дня составило 22 680 человек. В последний день хоккейного праздника новосибирцы получили неожиданные сюрпризы, услышали музыкальные выступления звезд, а также наблюдали за играми.

Журналисты и фотографы Сиб.фм были на мероприятии, чтобы передать атмосферу праздника. Подробности можно узнать из нашего фоторепортажа.

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 2

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 3

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 4

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 5

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 6

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 7

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 8

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 9

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 10

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 11

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 12

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 13

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 14

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 15

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 16

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 17

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 18

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 19

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 20

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 21

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 22

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 23

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 24

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 25

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 26

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 27

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 28

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 29

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 30

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 31

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 32

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 33

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 34

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 35

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 36

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 37

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 38

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 39

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 40

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 41

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 42

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 43

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 44

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 45

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 46

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 47

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 48

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 49

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 50

Фото Матч звезд КХЛ в Новосибирске. На льду Чебатков, Rasa, Травников, Губерниев. Смотрим 50 ярких фото 51

Ранее Сиб.фм сообщал, что Дмитрий Губерниев поблагодарил новосибирских врачей за помощь пострадавшему комментатору Скворцову.

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Дарья Лапина
Журналист

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