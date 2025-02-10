Житель Новосибирской области осужден за стрельбу с балкона по людям и машинам

Сибиряк нанес серьёзную травму прохожему. Инцидент произошел в Бердске.

Бердским городским судом был вынесен приговор 34-летнему жителю города, который признан виновным в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Судом установлено, что подсудимый с июня 2023 по март 2024 года грубо нарушал общественный порядок, не имея на то оснований, используя пневматическую винтовку, производил точные выстрелы с балкона своего жилья в граждан, автомобили и спецтехнику. В результате он нанёс телесные повреждения прохожему, а также повредил припаркованные машины и специализированную технику, принадлежащие как физическим, так и юридическим лицам.

Обвиняемый полностью признал свою вину и добровольно возместил ущерб потерпевшим. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год и 9 месяцев с удержанием 5 % из заработка в доход государства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали экс-чиновника Георгия Жигульского.