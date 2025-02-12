В Новосибирской области при обрушении пола в подъезде пострадала женщина

Инцидент произошел в Искитиме.

Несчастный случай произошел в Искитиме. Ночью 4 февраля 2025 года в доме №17 на улице Пушкина произошло происшествие, когда Екатерина Семьянова, спускаясь по лестнице, провалилась в прогнивший пол подъезда. Женщина получила закрытый перелом лопатки и компрессионный перелом позвоночника, но отказалась от госпитализации из-за необходимости ухаживать за тремя детьми.

Заместитель главы администрации Искитима, Константин Сеничев, оспорил версию инцидента, отметив, что женщина в 23:30 неожиданно куда-то побежала, поскользнулась и сутки оставалась дома. Что касается положения дел с домом, средства на расселение уже выделены, и большинство жильцов согласились на денежную компенсацию, которая будет выплачена до конца февраля.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцу предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы бывшей жены.