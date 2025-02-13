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общество

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске открылась выставка сценических костюмов, приуроченная к 80-летию Победы

Фото: Министерство культуры Новосибирской области

Выставка представляет сценические костюмы 1940-1950-х годов, воссоздающих образ обычного гражданина СССР на пороге войны.

12 февраля в Международном аэропорту «Толмачёво» была открыта выставка сценических костюмов Государственного академического Сибирского русского народного хора, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция включает в себя сценические костюмы 1940-1950-х годов, создающие образ обычного советского человека накануне войны.

Фото В аэропорту Толмачёво в Новосибирске открылась выставка сценических костюмов, приуроченная к 80-летию Победы 2

Этот рядовой гражданин, вступивший в бой, сумел сохранить и защитить будущее своей великой страны и её национальное достоинство. Торжественное открытие выставки сопровождалось выступлением творческих коллективов ГАУК «Сибирь-Концерт», основанным на фрагментах из программ «Приношение Подвигу», «А может не было войны..», «От прошлого...». Выставка располагается на первом этаже аэропорта Толмачёво, в зоне прилета, и будет идти до конца года.

Фото В аэропорту Толмачёво в Новосибирске открылась выставка сценических костюмов, приуроченная к 80-летию Победы 3

Ранее Сиб.фм сообщал, что Екатерина Козловская досрочно покинула пост депутата Горсовета Новосибирска.

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Дарья Лапина
Журналист

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