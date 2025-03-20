Власти Кузбасса раскрыли подробности ранения ножом ребенка на уроке

Один из подростков случайно нажал на кнопку, лезвие автоматически выдвинулось и вонзилось в ногу.

В Юрге, Кемеровская область, 17 марта ученик девятого класса школы №1 нанёс ножевое ранение однокласснику прямо во время урока биологии. Портал kuzbass.aif.ru опубликовал детали случившегося, ссылаясь на официальные источники.

По словам министра образования Кузбасса, Софьи Балакиревой, учитель вёл урок, а двое учеников, Сергей и Михаил, сидели за четвёртой партой. Во время занятия они баловались, и Михаил случайно активировал механизм ножа, который он носил в кармане. Лезвие выскочило и поранило Сергея в ногу. Пострадавшему оказали первую помощь в школьном медпункте, затем его мать отвезла его в больницу, где ему наложили швы и отправили домой.

Оба подростка утверждают, что ранее между ними не было конфликтов. Мать раненого также заявила, что сын не жаловался на обиды со стороны одноклассников.

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