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общество

Власти Кузбасса раскрыли подробности ранения ножом ребенка на уроке

Фото: pixabay.com

Один из подростков случайно нажал на кнопку, лезвие автоматически выдвинулось и вонзилось в ногу.

В Юрге, Кемеровская область, 17 марта ученик девятого класса школы №1 нанёс ножевое ранение однокласснику прямо во время урока биологии. Портал kuzbass.aif.ru опубликовал детали случившегося, ссылаясь на официальные источники.

По словам министра образования Кузбасса, Софьи Балакиревой, учитель вёл урок, а двое учеников, Сергей и Михаил, сидели за четвёртой партой. Во время занятия они баловались, и Михаил случайно активировал механизм ножа, который он носил в кармане. Лезвие выскочило и поранило Сергея в ногу. Пострадавшему оказали первую помощь в школьном медпункте, затем его мать отвезла его в больницу, где ему наложили швы и отправили домой.

Оба подростка утверждают, что ранее между ними не было конфликтов. Мать раненого также заявила, что сын не жаловался на обиды со стороны одноклассников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи памятников лишились охранных зон.

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Дарья Лапина
Журналист

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