Мейн-куна продают за 80 тысяч рублей в Новосибирске

Возраст котенка по имени Алексей – 6,5 месяцев. Он обладает активным нравом и артистичными задатками.

Котенок по имени Алексей, которому 6,5 месяцев, имеет окрас красного серебра и впечатляющие размеры. Взрослые представители этой породы могут вырастать до 120 см в высоту и весить от 5 до 8 кг.



По словам продавца, котенок отличается артистизмом и игривостью, легко контактируя как с другими животными, так и с людьми. Заводчик поделился, что поведение Алексея часто вызывает у него улыбку и смех. Котенок имеет тактильные качества, стабильную психику и аккуратность в чистоте. Мейн-куны известны своим общительным характером, дружелюбностью и быстрой привязанностью к хозяевам, при этом не проявляя излишней навязчивости.