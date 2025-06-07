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общество

Мейн-куна продают за 80 тысяч рублей в Новосибирске

Фото: Авито

Возраст котенка по имени Алексей – 6,5 месяцев. Он обладает активным нравом и артистичными задатками.

Котенок по имени Алексей, которому 6,5 месяцев, имеет окрас красного серебра и впечатляющие размеры. Взрослые представители этой породы могут вырастать до 120 см в высоту и весить от 5 до 8 кг.

По словам продавца, котенок отличается артистизмом и игривостью, легко контактируя как с другими животными, так и с людьми. Заводчик поделился, что поведение Алексея часто вызывает у него улыбку и смех. Котенок имеет тактильные качества, стабильную психику и аккуратность в чистоте. Мейн-куны известны своим общительным характером, дружелюбностью и быстрой привязанностью к хозяевам, при этом не проявляя излишней навязчивости.

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Дарья Лапина
Журналист

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