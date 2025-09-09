Новосибирский актер Владислав Калашников снялся во втором сезоне сериала «Первокурсницы» на ТНТ

На телеканале ТНТ стартовал второй сезон комедийного сериала «Первокурсницы», в котором снялся новосибирский актер Владислав Калашников.

Как сообщается, проект рассказывает историю сорокалетних студенток, решивших получить диплом и начать жизнь заново.

Владислав Калашникова исполнил роль Славика — целеустремленного и эмоционального молодого человека. Актер, выросший в Новосибирске, отметил, что сериал вызвал у него широкий спектр эмоций — от сопереживания до радости за героинь. Он подчеркнул, что работа над проектом подарила ему творческие знакомства, включая дуэты с Анной Уколовой и Екатериной Захаровой.

Несмотря на плотный график, Калашников тепло вспоминает родной город, где начался его театральный путь, и где живут его близкие.

