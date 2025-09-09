День осеннего равноденствия 2025: точная дата и как его встретить в Сибири?

Хотя календарное лето уже позади, настоящая астрономическая осень в Сибири еще только готовится вступить в свои права. Ключевой точкой этого перехода станет День осеннего равноденствия, который в 2025 году наступит 22 сентября.

Сиб.фм рассказывает, что это за событие и какие традиции с ним связаны.

Что такое День осеннего равноденствия?

Это уникальный астрономический момент, когда Солнце, двигаясь по своему пути, пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное. В этот день продолжительность дня и ночи на всей планете становится практически одинаковой. Для жителей Сибири, от Новосибирска до Красноярска, это означает окончательный поворот к зиме: после этой даты ночь начнет стремительно прибывать, а день — убывать.

Традиции и приметы

Издавна День осеннего равноденствия считался важным праздником у многих народов. Он символизировал сбор урожая, подведение итогов и благодарность природе за ее дары. Считалось, что это энергетически сильный день, идеальный для того, чтобы:

Подвести итоги: проанализировать прошедшее лето, завершить начатые дела.

Очистить пространство: провести генеральную уборку в доме, избавиться от старых и ненужных вещей.

Загадать желание: в момент гармонии и баланса дня и ночи, как верили предки, Вселенная особенно восприимчива к просьбам.

Многие сибиряки и сегодня стараются провести этот день на природе, чтобы почувствовать смену сезонов, или собираются семьей за ужином с сезонными овощами и фруктами.

Для всех нас 22 сентября станет официальным началом настоящей, астрономической осени. У жителей Сибири есть еще пара недель, чтобы насладиться последними теплыми днями перед долгим холодным сезоном.