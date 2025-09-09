Новосибирец осужден на 9 лет за подготовку к государственной измене

В Новосибирске вынесен приговор по делу о государственной измене и участии в террористической организации.

Как сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда, местный житель был приговорен к 9 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Установлено, что в марте 2025 года обвиняемый начал общаться с представителем украинского военизированного объединения, признанного в России террористическим. Мужчина выразил готовность участвовать в боевых действиях против ВС РФ и в апреле предпринял попытку выехать на территорию Украины, однако был задержан.

Первые три года наказания осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

