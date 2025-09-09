Стал известен самый опасный район Новосибирска

В Новосибирске назвали самый криминальный район.

Стал известен рейтинг районов с самым высоким уровнем преступности за лето 2025 года.

Ленинский район признан самым неблагополучным с 1100 правонарушениями за три месяца. На другом полюсе — Первомайский район, где зафиксировано всего 300 преступлений.

В целом, статистика в городе выглядит тревожно: более 2500 краж, свыше 1600 случаев мошенничества, а также рост числа грабежей и разбоев. Об этом сообщил портал Om1 Новосибирск, основываясь на данные ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что за неделю из Новосибирска выдворили 19 мигрантов.