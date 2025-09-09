82.76% -1.2
сегодня 07:40
общество

Новосибирская область лидирует по темпам роста онлайн-благотворительности

Фото: Сиб.фм

В 2025 году Новосибирская область стала лидером среди регионов России по росту онлайн-благотворительных пожертвований.

За первые восемь месяцев число благотворительных платежей выросло на 41%, а общая сумма пожертвований увеличилась на 72%.

Средний размер перевода составил 618 рублей, что на 22% больше по сравнению с 2024 годом. Основная часть средств направляется на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями, воспитанникам детских домов и малообеспеченным семьям.

Также значительную поддержку получают религиозные организации, бездомные, люди с инвалидностью и жертвы катастроф. Особое внимание уделяется детским хосписам — средняя сумма пожертвования составляет 1 538 рублей, пишет infopro54.

Валерия Митрохина
Журналист

