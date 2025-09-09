82.76% -1.2
сегодня 11:20
общество

Новосибирские студенты выиграли 85 миллионов рублей на стартапы

Фото: Сиб.фм

85 студенческих стартапов из Новосибирской области стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получив по 1 миллиону рублей на реализацию своих проектов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Новосибирская область вошла в ТОП-6 среди 75 субъектов России по количеству поданных заявок (461) и сохранила лидерство по числу поддержанных проектов.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова отметила рост интереса к конкурсу: количество заявок от новосибирских вузов увеличилось с 332 в прошлом году до 461 в текущем. Большинство победивших проектов связаны с цифровыми технологиями, креативными индустриями и разработкой новых технических приборов.

Ранее сообщалось, что на платформе Авито Спецтехника появился поиск техники с господдержкой.

Кристина Уколова
Журналист

