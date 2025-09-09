На платформе Авито Спецтехника появился поиск техники с господдержкой

В объявлениях о продаже спецтехники, участвующей в программе субсидирования, появилась отметка «С господдержкой».

На платформе Авито Спецтехника появился новый функционал: доступная к приобретению спецтехника, которая участвует в программе субсидирования от Минпромторга России, отмечена специальными значками. Это сделано для облегчения поиска выгодных предложений. Инициатива реализуется в рамках соглашения Авито с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме летом этого года.

На платформе в объявлениях о продаже спецтехники, которая участвует в программе субсидирования появилась отметка «С господдержкой». Такой значок автоматически присваивается объявлению, в котором предлагается техника, включенная в специальный реестр Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

В Авито отмечают: скоро такие предложения будут выделяться как на главной странице категории, так и в результатах поиска. Вскоре также будет добавлен фильтр «С господдержкой», позволяющий отсортировать объявления именно по этому параметру. Покупатели могут напрямую уточнять у продавца размер государственной субсидии для авансового платежа.

«Мы стремимся сделать процесс онлайн-поиска спецтехники, которой на платформе представлено более 200 тысяч единиц, максимально простым и понятным для наших пользователей. И обновленный функционал позволяет покупателям легко найти именно те предложения, которые соответствуют их потребностям и помогают приобрести технику на особых условиях», – прокомментировал Тимур Осипов, директор направления «Спецтехника» в Авито.

В Минпромторге отмечают, что комплексная работа над поддержкой отрасли специализированного машиностроения будет продолжена.

«Помимо наших системных инструментов, в числе которых субсидирование НИОКР, реинжиниринга, льготные займы ФРП и программы стимулирования спроса, мы вместе с Авито расширяем кооперацию и по продвижению российской техники на рынке, повышению уровня узнаваемости отечественных брендов. Рассчитываем, что это сыграет свою роль в решении задачи по наращиванию доли нашей техники на внутреннем рынке», – отметил начальник Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Валентин Цупрун.