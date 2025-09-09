Новосибирский суд взыскал с эзотерика Ясносвета 60 млн рублей за практики

Суд в Новосибирске взыскал в государственный бюджет 60 миллионов рублей с эзотерика Павла Ясносвета.

Эти средства были получены им от проведения платных практик, связанных с духовным ростом. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Как установило следствие, на банковский счет Ясносвета в течение длительного времени поступали крупные денежные суммы, законность происхождения которых он не смог подтвердить. В связи с большим количеством подозрительных транзакций банк заблокировал его счет и потребовал предоставить документы, подтверждающие легальность поступлений.

Чтобы обойти эти требования, эзотерик заключил фиктивный договор займа с аффилированным лицом. Эта схема позволила ему получить исполнительный лист и попытаться вывести средства. Центральный районный суд Новосибирска признал данный договор ничтожным, а действия — незаконной легализацией денежных средств.

Решение суда первой инстанции о взыскании всей суммы в доход государства было оставлено в силе после рассмотрения апелляции.