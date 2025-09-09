Половина объектов Новосибирска получила паспорта готовности к зиме

В Новосибирске 53,41% объектов (4503 из 8308) получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Как сообщил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков на совещании у мэра Максима Кудрявцева, самый высокий показатель у Дзержинского района — 96%, тогда как в Первомайском районе готовы лишь 4,5% объектов.

Низкие показатели в некоторых районах объясняются большим объемом документации, который управляющие организации должны предоставить до 10 сентября. Зайков предупредил, что ГЖИ может оштрафовать УК на суммы свыше 260 тысяч рублей за неготовность к отопительному сезону.

Мэр поручил главам районов устранить все нарушения до начала отопительного сезона, отметив, что специалисты работают над сокращением сроков устранения аварий.

