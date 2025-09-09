Рейс из Стамбула в Новосибирск задерживается более чем на сутки

Прилет рейса из Стамбула в Новосибирск задерживается более чем на сутки.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет, который должен был прибыть 8 сентября в 22:20, теперь ожидается только 10 сентября в 00:22. Кроме того, рейс Стамбул–Новосибирск, запланированный на 22:20 9 сентября, был полностью отменен.

Задержки также затронули рейсы из Калининграда, Якутска, Братска, Хабаровска, Норильска, Магадана, Южно-Сахалинска, Мирного, Петропавловска-Камчатского и два рейса из Владивостока. Время задержки варьируется от 15 минут до 3,5 часов.

Дополнительно отменен вылет рейса в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 19:15.

Ранее сообщалось, что за лето новосибирский аэропорт Толмачево обслужил почти 2,9 млн пассажиров.