Сбер и НГУЭУ намерены проводить исследования и развивать цифровые технологии

Сбер и Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает возможность совместных образовательных проектов, практику для студентов, а также развитие исследовательских инициатив в сфере финансов и цифровых технологий.

Соглашение станет основой для системной совместной работы по подготовке молодых специалистов и развитию инновационных образовательных практик.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Мы уверены, что сотрудничество с НГУЭУ поможет студентам не только глубже понять современные финансовые процессы, но и научиться использовать цифровые технологии, которые сегодня становятся неотъемлемой частью профессии. Для Сбера это возможность инвестировать в будущее региона и формировать кадровый потенциал для всей отрасли».

Павел Новгородов, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления:

«Мы закрепили уже действующее сотрудничество, создав прочную основу для запуска дальнейших совместных проектов. Среди сотрудников и руководителей банка есть выпускники НГУЭУ, что дополнительно способствует нашему взаимодействию и реализации инициатив».

В рамках мероприятия управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп провёл встречу со студентами, приуроченную ко Дню финансиста. Во время встречи особое внимание было уделено будущему профессии финансиста и роли искусственного интеллекта в развитии финансовой отрасли. Студенты смогли протестировать нейросети банка — GigaChat и Kandinsky — а также увидеть, как современные инструменты помогают в учёбе и профессиональном развитии.