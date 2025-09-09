Сотрудница склада в Новосибирске рассказала подробности нападения

В Новосибирске на сотрудницу склада на улице Сухарной совершено нападение.

По предварительной информации, преступник пытался похитить ее мобильный телефон и совершить действия сексуального характера. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Инцидент произошел 6 сентября. Неизвестный мужчина вошел в помещение склада, закрыл за собой дверь и напал на 36-летнюю женщину. Он схватил ее за ногу и попытался силой прижать к себе, однако девушке удалось вырваться и схватить кухонный нож, после чего нападавший ретировался.

Сначала полиция отпустила задержанного подозрительного мужчину, не найдя в его действиях состава преступления. Однако после того, как он вновь появился у склада, его задержали повторно.

Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж. По данным следствия, преступник пытался похитить у женщины сотовый телефон, но не смог довести задуманное до конца благодаря оказанному сопротивлению.

