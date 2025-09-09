82.76% -1.2
сегодня 20:35
общество

Свыше 45 млн рублей пойдут на реализацию инициатив жителей Новосибирска

Фото: мэрия Новосибирска

Власти Новосибирска совместно с активными горожанами продолжают реализацию программы по созданию комфортной городской среды в отдаленных районах в рамках концепции «Город без окраин».

Об этом пишут "Новосибирские новости".

На эти цели в 2025 году из городского и областного бюджетов было направлено более 42 миллионов рублей. Финансирование предоставлялось в форме субсидий на конкурсной основе. Из 62 поданных заявок поддержку получили 45 проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Максимальный размер субсидии на один проект составил один миллион рублей.

Как сообщили в мэрии, большая часть средств будет направлена на благоустройство и создание новых зон отдыха в шаговой доступности от жилых домов. На данный момент уже завершена реализация 18 таких инициатив.

Дополнительную поддержку в виде муниципальных грантов получили девять проектов. Их общая сумма составила 3,5 миллиона рублей, а максимальный размер одного гранта — 500 тысяч рублей. Эти средства предназначены для обустройства дворов, размещения спортивных площадок и формирования доступной среды.

Отмечается, что новые общественные пространства, пусть и небольшие, появляются во всех районах города, включая частный сектор, что способствует позитивным изменениям в облике Новосибирска.

0
