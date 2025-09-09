82.76% -1.2
сегодня 12:20
общество

В Новосибирске ожидается потепление до +20 градусов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске ожидается потепление до +20 градусов в ближайшие дни.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, во вторник, 9 сентября, температура днем достигнет +18...+20 градусов при переменной облачности и без осадков.

В среду, 10 сентября, сохранится аналогичная температура (+18...+20 градусов), однако во второй половине дня возможен небольшой дождь с порывами ветра до 9 м/с. В четверг, 11 сентября, немного похолодает — до +16...+18 градусов днем, с местами небольшими дождями.

Ранее сообщалось, что новосибирцы жалуются на странный запах на улице Кропоткина.

Кристина Уколова
Журналист

