В Новосибирске суд признал виновным местного жителя в наркопреступлении

Кировский районный суд Новосибирска признал виновным 40-летнего местного жителя в покушении на сбыт героина в особо крупном размере.

Мужчина был осужден по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установило следствие, в феврале 2025 года осужденный вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Организованный ими канал сбыта действовал через переписку в одном из интернет-мессенджеров. Преступная группа планировала реализовать партию героина общим весом более 150 граммов.

Однако их планы были сорваны в результате оперативной работы сотрудников полиции. Мужчина был задержан до того, как успел завершить незаконную сделку, что было квалифицировано судом как покушение.

Государственное обвинение в суде поддерживал заместитель прокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов. Суд согласился с позицией обвинения и назначил виновному наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать свой срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

