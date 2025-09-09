82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 21:17
пробки
3/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 21:17
пробки
3/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 19:21
проиcшествия

В Новосибирске суд признал виновным местного жителя в наркопреступлении

Фото: freepik.com

Кировский районный суд Новосибирска признал виновным 40-летнего местного жителя в покушении на сбыт героина в особо крупном размере.

Мужчина был осужден по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установило следствие, в феврале 2025 года осужденный вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. Организованный ими канал сбыта действовал через переписку в одном из интернет-мессенджеров. Преступная группа планировала реализовать партию героина общим весом более 150 граммов.

Однако их планы были сорваны в результате оперативной работы сотрудников полиции. Мужчина был задержан до того, как успел завершить незаконную сделку, что было квалифицировано судом как покушение.

Государственное обвинение в суде поддерживал заместитель прокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов. Суд согласился с позицией обвинения и назначил виновному наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать свой срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске суд смягчил приговор экс-директору «Метро Мир».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.