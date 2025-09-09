82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:21
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:21
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 13:20
общество

В новосибирских квартирах участились случаи появления летучих мышей

Фото: Pexels.com

В Новосибирске участились случаи проникновения летучих мышей в жилые помещения.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в одном из инцидентов в микрорайоне «Европейский берег» животное укрылось среди игрушек на подоконнике, спасаясь от домашнего кота.

По данным Фонда охраны окружающей среды имени Ростислава Шило, ежедневно фиксируется около десяти подобных обращений. Специалисты связывают это явление с осенней миграцией рукокрылых, а также с активной застройкой их естественных мест обитания.

Ранее сообщалось, что краснокнижная летучая мышь обнаружена под Новосибирском.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.