В новосибирских квартирах участились случаи появления летучих мышей

В Новосибирске участились случаи проникновения летучих мышей в жилые помещения.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в одном из инцидентов в микрорайоне «Европейский берег» животное укрылось среди игрушек на подоконнике, спасаясь от домашнего кота.

По данным Фонда охраны окружающей среды имени Ростислава Шило, ежедневно фиксируется около десяти подобных обращений. Специалисты связывают это явление с осенней миграцией рукокрылых, а также с активной застройкой их естественных мест обитания.

