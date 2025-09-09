В Новосибирской области за лето произошло 50 лесных пожаров

За летний период 2025 года в Новосибирской области зафиксировано 50 лесных пожаров на общей площади 254,9 гектара.

Предварительный ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов и экологии, все возгорания были ликвидированы в течение суток.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 170 граждан, на которых наложены штрафы на общую сумму 840 тысяч рублей.

На осенний период специалисты прогнозируют средние риски возникновения лесных пожаров, но отмечают, что соблюдение правил пожарной безопасности может предотвратить чрезвычайные ситуации.

