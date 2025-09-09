Заводится и едет: новосибирец продает 76-летний Lincoln Continental

В Новосибирске выставили на продажу раритетный Lincoln Continental.

Отличный раритетный автомобиль — Lincoln Cosmopolitan Limousine 1949 года выпуска — выставлен на продажу в Новосибирске. Владелец просит за него 1,6 миллиона рублей. Об этом пишет издание "BFM-Новосибирск".

Автомобиль является представителем флагманской модели, которая производилась с 1949 по 1951 год. Этот экземпляр имеет длину кузова 6,5 метров и оснащен двигателем мощностью 280 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и задним приводом. Пробег машины составляет всего 60 тысяч километров.

По словам продавца, автомобиль многие годы хранился в частной коллекции, находится на ходу, заводится и едет. Для регулярной эксплуатации ему потребуется прохождение технического обслуживания.

Салон лимузина отделан мягкими диванами и ковром. К продаже автомобиль предлагается без ПТС, однако, по заверению владельца, он не числится в розыске и не имеет каких-либо ограничений.

Продавец готов помочь с недорогой доставкой автовозом в любой регион страны и рассматривает варианты обмена на другой автомобиль.