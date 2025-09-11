Число заявок на Научную премию крупного банка в 2025 году выросло в три раза

На Научную премию Сбера в 2025 году поступило 290 заявок — почти втрое больше, чем в прошлом году. Из общего количества 214 работ были распределены по трём основным номинациям. Ещё 76 заявок привлекли номинации для молодых учёных «AI в науке» за достижение выдающихся научных результатов с применением искусственного интеллекта по направлениям основных номинаций Премии.

В номинации «Физический мир», которая отмечает фундаментальные достижения в химии, физике, астрономии, технических науках и науках о Земле, поступило 77 заявок, а в «AI в науке. Физический мир» — 32.

В номинации «Науки о жизни», включающей биологию, медицину и сельскохозяйственные науки, зарегистрирована 81 заявка. В «AI в науке. Науки о жизни» — 19.

В номинации «Цифровая вселенная», где отмечаются исследователи в области математики (в том числе — математических методов в экономике), компьютерных наук и информатики (включая искусственный интеллект, AI, и машинное обучение), зафиксировано 56 заявок. По направлению «AI в науке. Цифровая вселенная» — 25.

Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Казани.

Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка:

«Кратный рост числа заявок говорит о доверии научного сообщества и развитии науки по всем трём векторам, на которых фокусируется наша премия. Особенно впечатляет активность молодых учёных, работающих на стыке областей. Работы поступили со всей страны, каждая из них — результат кропотливого труда. Так что сейчас нам предстоит сложнейшая задача — выбрать самых достойных. Имена новых лауреатов мы узнаем в конце года».

Сбер учредил Научную премию в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За это время её лауреатами стали 12 учёных, которые получили премиальный фонд на общую сумму 196,5 млн рублей.