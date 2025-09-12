Новосибирцы оценили стоимость лечения ребенка от сезонных заболеваний

Каждый третий родитель из Новосибирска тратит на лечение от сезонной простудных заболеваний (грипп, ОРВИ и другие) не более 1000 рублей, еще 32% – от 5 до 10 тысяч рублей, а каждый пятый – от 1 до 5 тысяч рублей. Только 12% отметили, что тратят свыше 10 тысяч рублей в период одного больничного ребенка, к таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI).

Каждый третий (33%) при возникновении симптомов простуды и ОРВИ начинает лечить ребенка самостоятельно, еще столько же респондентов сразу обращаются за советом к друзьям или родственникам, и только 18% записывают ребенка на прием к врачу. При этом, отцы на 10% чаще матерей доверяют государственным поликлиникам и в полтора раза чаще считают, что самолечение – это большой риск, способный привести к серьезным последствиям.

Среди тех, кто не стремится после возникновения симптомов ОРВИ или простуды обращаться в поликлинику по ОМС, 47% переживают, что не попадут к врачу с необходимой квалификацией, 31% опасаются больших очередей, а 11% уверены, что справятся своими силами. Чаще всего респонденты подбирают лечение исходя из советов в интернете/на родительских и медицинских форумах (40%), 28% опрошенных используют народную медицину, а 15% обращаются к рекомендациям знакомых/друзей. Еще 9% используют проверенные лекарственные средства, и только 3% доверяют советам фармацевтов в аптеках.

«Мы видим тренд на популярность добровольного медицинского страхования детей. Многие компании включают в соцпакет не только ДМС для взрослых, но и для детей сотрудников. Наибольший интерес вызывают программы для малышей первого года жизни. Это по-настоящему ценная помощь для молодых родителей: лечение и все необходимые плановые осмотры педиатра и других врачей проводятся на дому. Это обеспечивает максимальный комфорт, так как в большинстве случаев нет необходимости посещения поликлиники» — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Интересно, что каждый четвертый родитель старается избегать вакцинации своих детей, каждый шестой (18%) относится к прививкам положительно, а 57% делают их ребенку строго по назначению врача.

*Опрос проведен в сентябре 2025 года методом онлайн-анкетирования респондентов среди более 1200 родителей в возрасте от 26 лет.