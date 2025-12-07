82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 14:44
пробки
4/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 14:44
пробки
4/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 12:28
общество

Новосибирск победил в народном голосовании за «Культурную столицу России-2027»

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирск с триумфом прошёл народное голосование в конкурсе «Культурная столица России 2027», получив свыше 400 тысяч голосов поддержки. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Максим Кудрявцев.

Он выразил благодарность всем, кто голосовал за Новосибирск, подчеркнув, что эта победа – результат общей работы, которая объединила жителей города и области, сибиряков из других регионов, представителей культуры, спорта, политики, трудовых коллективов крупных предприятий и организаций.

Теперь Новосибирску предстоит второй важный этап – защита заявки, где необходимо будет достойно представить город, чтобы завоевать заслуженную итоговую победу. Победитель из восьми финалистов будет назван 14 декабря.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.